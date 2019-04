Schermbecker Traditionsveranstaltung : Plattsprechen ist Heimat

Die Zuschauer sangen nicht nur Volkslieder, sondern schunkelten auch eifrig mit, als die Akkordeonspielerin Marie-Luise Bechmann das Lied „So ein Tag“ anstimmte und begleitete. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Laienspieler und Prootköster gestalteten in Gahlen wieder das beliebte „Dütt un Datt op Platt“.

Von Helmut Scheffler

(hs) Die Pflege der Mundart und der dörflichen Geselligkeit standen im Mittelpunkt einer Nachmittagsveranstaltung, zu welcher der Heimatverein Gahlen unter dem Motto „Dütt un Datt op Platt“ am Sonntag ins Café Holtkamp eingeladen hatte. Frank Abelt moderierte das zweieinhalbstündige Programm. Schon vor dem Kaffeetrinken wurde gemeinsam gesungen. Die Dorstener Akkordeonspielerin Marie-Luise Bechmann begleitete den Gesang der Volkslieder „Horch, was kommt von draußen rein“ und „Kein schöner Land“.

Zum Rahmenprogramm gehörte der Auftritt der „Prootköster“. Das sind Kinder des dritten und vierten Schuljahres der Gemeinschaftsgrundschule, die an einer Plattdeutsch-AG teilnehmen. Geleitet wird sie von Gerhard Becks, einem Mitglied der Gahlener Laienspielschar, geleitet wird. Mit ihrem Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ und mit drei Sketchen vom Schaf im Schlafzimmer, vom Besuch beim Zahnarzt und vom Umweltschutz erfreuten Jule Kleinsteinberg, Joos Knüfken, Kaja Stöppler, Lyn Domeyer und Helena Thiele die Zuschauer.

Info Eine weitere Aufführung steht an Wiederholung Wer an dem Tag nicht teilnehmen konnte, darf sich über einen weiteren Termin noch in dieser Woche freuen.



Abends Am kommenden Freitag, 12. April, wird die Veranstaltung „Dütt un datt op Platt“ wiederholt, allerdings im Rahmen einer Abendveranstaltung, die um 19 Uhr im Gahlener Café Holtkamp beginnt.

Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken sorgte die Laienspielschar des Heimatvereins mit dem Sketch „Na, wor hebbt ih dann de olle Schateke?“ für schallendes Gelächter in den Reihen der etwa 90 Zuschauer. Während eine Familie darauf wartete, dass die Mutter von einem Krankenwagenfahrer ins Heim gebracht wurde, kam ein Antiquitätenhändler ins Haus, um die alte Schateke abzuholen. Es dauerte eine ganze Weile, bis sich am Ende von recht drolligen Dialogen herausstellte, dass mit der alten Schateke nicht die Oma gemeint war, sondern eine alte Hutschachtel. Als Leiterin der Laienspielschar des Heimatvereins gab Elsbeth Klein in ihrem Mundartgedicht „Fröhjohrsmödigkeit“ eine völlig neue Deutung für die medizinisch gedeutete nachlassende Leistungsbereitschaft und Mattigkeit vieler Menschen im Frühling.

Im zweiten Teil des Mundart-Nachmittages stand etwa 45 Minuten lang die Aufführung von Karl Mertes’ Schwank „Schützenkönnig in Vertretung“ im Mittelpunkt. Der Einakter führte ins Milieu der Schützen eines Dorfes, in dem es gleich mehrere Bewerber um die Königswürde gibt. Gastwirt Anton Poppenbül (Volker Rademacher) möchte König werden und seine Frau Ursula (Renate Eschenröder) ist schon dabei, die geeignete Kleidung als Königin in spe zu sortieren. Dass aber auch der städtische Straßenmeister Wilhelm Taxor (Markus Walbrodt) König werden möchte, ärgert den Bauern Hein Appelholt (Gerd Becks) mächtig, weil der Straßenmeister ihn mehrfach bestraft hat wegen Verschmutzung der Dorfstraße. Schießen kann der Bauer zwar nicht, aber er bietet seinem Knecht Urban Kuhfuß (Karsten Ruloff) jede Menge Geld, sodass dieser bereit ist, König zu werden.

Ein abgerissener Knopf an der Schützenhose des Straßenmeisters führt dazu, dass dieser im Rahmen einer unglücklich verlaufenden Kette von Ereignissen vom Bauern in einem Toilettenhäuschen eingesperrt wird und der Knecht Urban auf diese Weise König wird und sich Paula Schnütken (Edith Hülsemann), die Magd der Familie Poppenbül, zur Königin aussucht. Enttäuscht ist Poppenbüls Frau über die entgangene Königinnenwürde. Zumal sie auch noch die überzogene Schadenfreude ihrer Nachbarin Anne Bömmelken (Uschi Mönnighoff) ertragen muss. In der Phase der Inthronisation wich die Theateraufführung am Sonntag von dem Manuskript des Autors ab. Als nämlich Mertens Schützenoberst Fritz Höffken (Marion Eifert) den neuen Majestäten gratulierte, wurde er von einer fünfköpfigen Schützenabordnung des Allgemeinen Bürgerschützenvereins Gahlen um den Oberst Klaus Schürmann begleitet.

Beim Schlussgesang wurde es richtig feierlich, als alle das Gahlener Heimatlied sangen.

