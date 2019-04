Kastanienstraße : Schwachpunkt „Keyless Go“: Mercedes geklaut

Ein Mann drückt den Start-Stop-Knopf seines Autos mit „Keyless Go“-Technologie (Symbolbild). Foto: dpa/Matthias Balk

Schermbeck Immer wieder kommt es zu Autodiebstählen von Wagen, die die sogenannte „Keyless Go“-Technologie nutzen. So auch am Freitagmorgen in Schermbeck, Beute war ein hochwertiger Mercedes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Keyless Go“: Kein gewöhnlicher Schlüssel, es ist nicht einmal ein Tastendruck nötig, das Auto erkennt bei dieser neuen Technologie den Schlüssel, auch wenn er in der Hosentasche des Besitzers steckt. Klingt praktisch, wird aber zunehmend von Dieben ausgenutzt. Am Freitagmorgen schlugen unbekannte Täter in Schermbeck zu. Gestohlen wurde in der Kastanienstraße ein silberner Mercedes, Model AMG GLE 63S 4 Matic Coupe. Ein Nachbar hörte gegen 2.15 Uhr, wie der Wagen wegfuhr.