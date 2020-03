Weseler Verkehrsausschuss : Längere Grünphase für Esel-Fußgängerampel

Wesel Im Weseler Verkehrsausschuss sind am Mittwoch mehrere interessante Diskussionen geführt und Entscheidungen getroffen worden.

Die beliebte Esel-Fußgängerampel an der Kreuzung Kreuzstraße/Esplanade in der Weseler Innenstadt soll schon in den nächsten Wochen nicht nur elf Sekunden lang Grün zeigen, sondern 16 Sekunden. Darüber informierte die Verwaltung die Politik im Verkehrsausschuss, der am Mittwoch getagt hat. Die CDU hatte einen entsprechenden Antrag formuliert. Übrigens haben nicht nur viele Senioren bislang Mühe, die Straße in den besagten elf Sekunden zu überqueren. Vor allem Radfahrer würden mitten auf der Straße stoppen, um per Handykamera ein Selfie mit der Eselampel im Hintergrund zu machen, erklärte Frank Schulten, der verkehrspolitische Sprecher der CDU. Sobald der neue Edeka-Markt in den früheren Räumen von Saturn eröffnet sein wird, will die Verwaltung noch einmal messen, ob die Grünphase von 16 Sekunden ausreichend ist.