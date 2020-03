Debatte im Ausschuss : Politik lehnt neues Schermbeck-Logo ab

Schermbeck Das Logo mit der Aufschrift „Sei Schermbeck“ hatte keine Chance. Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss einen Ideenwettbewerb.

Auch mit ihrem zweiten Vorschlag für ein „Corporate Design“ mittels Logo konnte die Gemeindeverwaltung die Bevölkerung und ihre politischen Vertreter nicht überzeugen. Bereits in den letzten 14 Tagen hatte die Bürgerschaft in den sozialen Medien überwiegend negative Bewertungen abgegeben. Etwa 90 Prozent der abgegebenen Beurteilungen sprachen sich gegen den neuen Logo-Entwurf aus. Dieser Entwurf sah einen reinen Schriftzug mit der Aufforderung „Sei Schermbeck“ vor.

Die Ablehnung des von der gemeindlichen Wirtschaftsförderung entworfenen Logos seitens der Bevölkerung wurde am Dienstag noch deutlicher von den Mitgliedern des Haupt- und Finanzhausschusses formuliert. Nach längerer Diskussion scheiterte auch der Versuch, die Diskussion auf die nächste Ratssitzung zu verschieben. Stattdessen wurde die Verwaltung beauftragt, zur Erstellung eines Logos einen Ideenwettbewerb zu starten. Die besten drei Entwürfe sollen honoriert werden. Der Sieger soll 1000 Euro bekommen, der Zweitplatzierte 500 Euro und der Drittplatzierte 250 Euro. Die Entscheidung darüber, welches Logo dann offiziell übernommen werden soll, will abschließend der Gemeinderat treffen.

Der jetzt abgelehnte Entwurf ist bereits der zweite Entwurf der Gemeindeverwaltung. In der Ratssitzung vom 20. Dezember 2017 wurde den Politikern der erste Entwurf für ein Corporate Design vorgelegt. Es beinhaltete moderne und traditionelle Elemente. Dafür wurde eine eher klassische Ortssilhouette mit markanten Gebäuden entwickelt und durch einen modernen Schriftzug begleitet. In der Silhouette waren neben Bauwerken auch die für die hiesige Region bestimmenden Elemente mit eingearbeitet. Das Grün stand für die natürliche erholsame Umgebung, das Blau für das viele Wasser, das Schermbeck umgibt und durchfließt. Die Lippe wurde explizit grafisch aufgegriffen. Die drei Farben Grün, Blau und Rot standen für Natur, Aktivität und Einkaufen und Genießen. Bereits vor dem jetzigen Beschluss, einen Ideenwettbewerb zu veranstalten, hatte die Schermbecker Künstlerin Henryka Artmann in der vergangenen Woche einen öffentlichen Wettbewerb empfohlen. „Warum verknüpft man nicht das alte Wappen mit einem modernen Schriftzug und mit einem Blick auf interessante Gebäude der Gemeinde?“, stellte sie als Frage in den Raum. Wie das aussehen könnte, hat sie mit ihrem eigenen kurzfristig erstellten Entwurf zum Ausdruck bringen wollen.