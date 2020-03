Reisereportage : Weseler Matrose berichtet von der Tres hombres

Das Segelschiff Tres hombres, auf dem Arne Mindthoff aus Wesel derzeit als Matrose fährt. Foto: fairtransport.eu

Atlantik Arne Mindthoff ist derzeit an Bord des Segelschiffes Tres hombres, das Kakaobohnen in den Hafen von Amsterdam bringt. Hier schreibt er über seine Erlebnisse an Bord.

Weiterleiten Drucken Von Arne Mindthoff

Ich bin seit rund einem Monat auf dem Segelcargo-Schiff Tres hombres. Es ist ein 1943 gebautes, 32,5 Meter langes Holzsegelschiff mit zwei Masten. Es diente erst der Marine, wurde 2008 für den jetzigen Zweck instand gesetzt. Die Tres hombres bewegt sich nur mithilfe der 13 Segel fort. Die Ladekapazität beträgt 50 Kubikmeter, das entspricht 45 bis 50 Tonnen Fracht. Um die Elektrizität aller Bordgeräte zu produzieren, sind am Heck Solarzellen und ein Schleppgenerator installiert. Wir transportieren Waren wie Rum, Kaffee und Kakao über den Atlantik.

Die aktuelle Reise startete Mitte Oktober in den Den Helder. Ich stieß auf dem Weg nach Martinique hinzu. In Martinique luden wir Rum in Fässern, der sogar von den Menschen vor Ort zum vor Anker liegenden Schiff geschwommen wurden. In Grenada besuchten wir die Grenada Chocolate Company, eine von nur drei organischen und sklavenfreien Schokoladenprozenten in der Karibik. Von Grenada aus ging es nach Kolumbien, wo Zucker, Kaffee und Kakao geladen wurden. Nun sind wir in der Dominikanischen Republik, um Kaffee, Wein und Kakao zu laden. Hier werden wir auch den Kakao für die Chocolate Maker-Fabrik in Amsterdam in Empfang nehmen.

Das Leben auf der Tres Hombres ist sehr basic. Die Trainees schlafen auf Pritschen zu acht im sogenannten Foxhole, die Toilette ist eine kleine Hütte am Heck und eine Dusche gibt es gar nicht. Insgesamt sind wir 14 Personen. Wir arbeiten im schwedischen Schichtsystem. Das bedeutet sechs Stunden Schicht am Tag und vier Stunden Schichten in der Nacht. Gegessen wird vor oder nach der Schicht in unser kleinen, aber gemütlichen Galley. Die Arbeit macht sehr müde, mancher wurde schon seekrank.