Neue Fälle auch in Wesel und Hamminkeln : Zahl an Coronafällen im Kreis Wesel steigt sprunghaft

Wesel Der Kreis Wesel hat vermeldet, dass inzwischen acht Personen auf Kreisgebiet am Coronavirus erkrankt sind. Er listet auch im Detail die Städte auf.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis Wesel ist auf inzwischen acht angestiegen. Das hat die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Am Dienstag waren es noch drei Personen, die positiv getestet waren. In Moers gibt es drei Fälle, einer mehr als am Vortag. Im Wesel gibt es einen Fall, in Hamminkeln ebenso. Dazu gibt es jeweils einen Fall in Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Dinslaken. Bei allen betroffenen Personen stellen sich die Krankheitsverläufe bisher als unproblematisch dar.