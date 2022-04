Rheinbahn-Pläne in Düsseldorf : 22,5 Millionen Euro für Haltestellenausbau

Die Haltestelle Morsestraße wird aufwendig umgebaut. Es werden dabei auf der Corneliusstraße am Knotenpunkt zwei neue, vollständig barrierefreie Bahnsteige gebaut. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Haltestellen Färberstraße, Morsestraße, Fürstenplatz, Helmholtzstraße und Mintropplatz sollen barrierefrei werden. Dafür will die Rheinbahn viel Geld in die Hand nehmen. Die Bürger sollen sich an der Planung beteiligen können.