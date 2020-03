Innenstadtschule : Corona-Verdacht: Weseler Gymnasium weiter geschlossen

Am AVG in Wesel fällt der Unterricht noch bis Freitag aus. Foto: Sebastian Peters

Wesel Das Testergebnis zum Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bei einer Lehrkraft des Andreas-Vesalius-Gymnasiums Wesel liegt noch immer nicht vor. Die Schule bleibt bis Freitag geschlossen.

Das Andreas-Vesalius-Gymnasium (AVG) Wesel bleibt bis Ende der Woche vorsorglich geschlossen. Dies teilte der Kreis Wesel am Mittwochvormittag mit. Ursprünglich sollte am Mittwoch das Testergebnis für den Verdachtsfall vorliegen. Die steht aber weiterhin aus. In Absprache zwischen der Schulleitung des AVG, der Stadt Wesel und dem Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel bleibt die Schule daher zunächst bis bis einschließlich Freitag, 13. März, geschlossen.