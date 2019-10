Hausbewohner evakuiert : Feuerwehr löscht Brand in Weseler Supermarkt

Foto: Feuerwehr Wesel Die Feuerwehr war in Wesel im Großeinsatz.

Wesel In Wesel hat es in der Nacht auf Samstag gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an der Brückstraße im Einsatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 2.30 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag ist an der Brückstraße in Wesel ein Brand ausgebrochen. Das Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses stand in Flammen. Dort befindet sich ein arabischer Supermarkt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagmorgen mitteilte, war das Feuer im hinteren Teil des Lebensmittelgeschäfts ausgebrochen.

Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, hatten die Bewohner das Haus wegen des starken Rauchs im Treppenraum bereits verlassen. Auch die Bewohner des Nachbargebäudes mussten evakuiert werden. Der Rauch quoll ebenfalls aus dem Erdgeschoss des daneben befindlichen Gebäudes. Nach Angaben der Feuerwehr wurde eine Frau verletzt, sie erlitt einen Asthma-Anfall.

Die Weseler Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehrleute löschten das Feuer von zwei Seiten.

Alle betroffenen Wohnungen wurden mit Hochdrucklüftern gelüftet. So konnten die Bewohner bereits nach dem Einsatz in ihren Wohnungen zurückkehren. Um 6 Uhr war der Einsatz beendet.

(mba)