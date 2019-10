Kassettenrecorder als Beute? : Einbrecher steigen in Gesamtschule am Lauerhaas ein

Wesel Ob und was die Täter entwendeten, ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, die derzeit noch andauern.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag, gegen 0.30 Uhr, in die Gesamtschule am Lauerhaas in Wesel eingebrochen. Die Polizei vermutet, dass die Täter über ein Fenster in die Aula des Gebäudes eindrangen. Sie öffneten einen Schrank mit Hifi-Geräten und flüchteten anschließend unerkannt. Ob und was die Täter entwendeten, ist bislang noch unklar. Polizeibeamte fanden im Nahbereich die Kartonverpackung eines Stereo-Radio-Recorders der Marke AEG. Die Polizei vermutet, dass die Täter einen Kassettenrecorder entwendeten und die Verpackung auf der Flucht zurückließen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, die derzeit noch andauern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel. 0281 1070