Wählergemeinschaft in Hamminkeln : Neuer Mitbewerber in politischer Mitte

Martin Wente hat eine neue Wählergemeinschaft gegründet. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Nach der USD bekommt Hamminkeln eine zweite Wählergemeinschaft. Martin Wente, Fraktionsloser im Rat seit seinem Ausschluss aus der SPD-Fraktion im Oktober 2017, tritt mit der neuen FWI – heißt: Freie Wähler der Isselgemeinden – in die lokalpolitische Arena Hamminkelns.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Die neue Gruppierung ist jetzt im Vereinsregister eingetragen, Vorsitzender ist Wente. Vize-Vorsitzender ist Ulrich Streich, bekannt auch als früherer Chef des städtischen Weseler Betriebs ASG. Schriftführer ist Johannes Blümer, die Kasse führt Ulrich van Nahmen. Beisitzer sind Dirk Brickler und Thomas Wente. Öffentlichkeitsarbeit macht Daniel Puckert. Es handelt sich also um eine neue Partei aus der Mitte der Gesellschaft – als politische Mitte sieht sich die FWI ausdrücklich.

Stark besetzt ist die neue Kraft, die sich aufmacht, im Kommunalwahlkampf 2020 in allen Wahlbezirken anzutreten, vor allem im Dorf Hamminkeln. Hier hatte es im Zusammenhang mit der Dorfentwicklung rumort. Die Unzufriedenheit richtete sich etwa gegen die Rathausbebauung. Wente selbst gilt als Gegenspieler von Bürgermeister Bernd Romanski und dessen Stadtentwicklung, ihm wurden Ambitionen auf das Bürgermeisteramt nachgesagt. Nach Kritik von Ulrich van Nahmen, dem heutigen Kassierer, in einem Leserbrief an der Rathausbebauung nahm Wente Kontakt auf. Die Tendenz, sich nicht in der Ratspolitik wiederzufinden, erwies sich als durchaus breit. Schließlich ging es in Richtung einer Wählergemeinschaft und einer Gründungsversammlung, die im August stattfand. Zehn Mitglieder hat die FWI zum Start.

Die politische Alternative der bürgerlichen Art beginnt zwar erst jetzt mit der Arbeit, aber die Richtung ist vorgegeben. „Die klassische Mitte“, wie Wente sagt, wird bewusst als Potenzial in allen Ortsteilen angesehen. Deshalb taucht auch das „I“ für Isselgemeinden im Parteinamen auf. Unzufriedene will man in allen Ortsteilen einsammeln. Mit dem Wachstum will sich die FWI breiter aufstellen, um 2020 eine Rolle spielen zu können. Die Programmatik ist unbekannt, es wird daran gearbeitet, um sie demnächst vorzustellen.

Der 53-jährige Wente ist seit der Wahl 2015 im Rat, beruflich ist er Leiter der Verwaltungskoordinierung im Rathaus Gelsenkirchen. Er ist die einzige öffentliche Figur der Partei, nach dem Rauswurf aus der Fraktion hatte er sich in die Rolle des Unbeugsamen begeben. Vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte er auch versucht, die Rückkehr in die Fraktion durchzusetzen, scheiterte aber. 2018 trat er aus der SPD aus. Als fraktionsloser Ratsherr hat sich Wente mehrfach als Verwaltungskritiker gezeigt. So bezweifelte er das vom Rathaus eingeholte Gutachten zum Schulneubau in Mehrhoog. Für das Schloss Ringenberg hatte er ein Co-Working-Space vorgeschlagen, dies sei wie andere seiner Anträge abgeblockt worden. In der Standortpolitik sehe er viel Bedarf. Die FWI ist mittlerweile Mitglied im Landesverband der Freien Wähler NRW. Dort organisieren sich die Wählergemeinschaften.