Mitstreiter gesucht : 212 Fördermitglieder unterstützen die Wehr

Schermbeck Der vor 14 Jahren gegründete Förderverein „Projekt: meine Feuerwehr“ wirbt um mehr Mitstreiter.

Der Förderverein „Projekt: meine Feuerwehr“ unterstützt seit 2005 die Feuerwehr Schermbeck sowohl finanziell als auch ideell. Damit dies auch bei den Bürgern ankommt, will er sich mehr in die Öffentlichkeit bringen, begründete die Pressesprecherin Ellen Großblotekamp eine Einladung zum Treffen des Vorstands und der Wehrführung.

An der Spitze steht Helmut Auf der Springe. Am 19. April 2005 wurde der damals 50-jährige selbstständige Wirtschaftsberater, dessen Söhne Markus und Tobias Mitglieder des Altschermbecker Löschzuges waren, im Begegnungszentrum des Rathauses zum Gründungsvorsitzenden gewählt. „Ich halte es für wichtig, dass Kindern eine feste gesellschaftliche Orientierung gegeben wird“, bezeichnete er damals seine Beweggründe. Vom ersten Kreis gehören auch noch Martina Martens und Heinz-Günter Draeger zum aktuellen Vorstand.

Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person sein. Die Mitgliedschaft beginnt, soweit kein Monat benannt worden ist, mit dem Monat, in dem der Vorstand den Antrag angenommen hat. Lehnt der Vorstand ab, kann sich der Antragsteller an die Mitgliederversammlung wenden.

Zunehmender Geldmangel in der Kommunalkasse führte dazu, dass über die Pflichtausgaben hinaus von der Gemeinde kaum noch zusätzliche Ausgaben für die Feuerwehr getätigt werden konnten. „Wir müssen uns selbst helfen“, gab deshalb die Feuerwehr als Devise aus. Aus den 51 Mitgliedern am Gründungstag wurden 212. Der Jahresbeitrag blieb unverändert bei zwölf Euro. Um Spendenbescheinigungen ausstellen zu können, wurde sofort die Eintragung ins Vereinsregister beim Amtsgericht Wesel beantragt. Mehr als 40.000 Euro konnten bislang zur Verfügung gestellt werden.

Dazu gehörte in besonderer Weise die Förderung des Beitritts von Jugendlichen in die Jugendfeuerwehr und von Erwachsenen in die Freiwillige Feuerwehr mit ihren drei Löschzügen in Altschermbeck, Gahlen und Schermbeck. Zur Förderung der Jugendfeuerwehr gehörten neben der Anschaffung einheitlicher Helme und T-Shirts vor allem Zuschüsse für die Teilnahme an den jährlich stattfindenden Kreis-Jugendfeuerwehr-Zeltlager. 2014 fand eins in Gahlen statt. Zuschüsse gab es auch für die Gerätehäuser aller drei Löschzüge.