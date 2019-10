Kommentar zur Woche : Post von der Umwelthilfe – eine kleine Exegese

Foto: dpa/Patrick Pleul Böllern oder nicht an Silvester? Darüber wird gerade heftig diskutiert.

Wesel Wie die Deutsche Umwelthilfe für ein Silvesterböllerverbot bei Wesels Bürgermeisterin wirbt. Wir analysieren das Schreiben Wort für Wort. Es verrät, wie der Verein agiert.

Und wieder eine Verbotsdebatte. Die Deutsche Umwelthilfe will in Deutschland das Böllern zu Silvester verbieten lassen. Ablehnung gab es im debattierenden Netz ebenso wie Zustimmung von Tierhaltern, weswegen es hilfreich sein könnte, am Ende dieser Woche auf den genauen Wortlaut des Schreibens zu schauen, das Jürgen Resch als Chef der Umwelthilfe an Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp gesendet hat. Die Bürgermeisterin stellte unserer Redaktion das Schreiben zur Verfügung. Wir analysieren Wort für Wort.

Was die Umwelthilfe schreibt: „Antrag auf Durchführung planunabhängiger Maßnahmen zur Reduktion der Feinstaubbelastung durch Silvesterfeuerwerke in Wesel“

Was es bedeutet: Im Betreff steht das Wort „Antrag“. Anträge an die Bürgermeisterin stellen eigentlich die Mandatsträger. Die Umwelthilfe inszeniert sich hier als eine lokal agierende Stimme. Dabei ist der Brief ein Musterschreiben, das wortgleich an knapp 100 Städte gegangen ist.

Was die Umwelthilfe schreibt: „Der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Grenzwert für Feinstaub (PM10) von 20 Mikrogramm pro Kubikmeter (μg/ m3) im Jahresmittel, wurde in Wesel im Jahr 2018 überschritten.“

Was es bedeutet: Die Umwelthilfe nimmt den Feinstaub-Referenzwert der WHO. Dieser ist aber viel niedriger angesetzt als die Grenzwerte des Umwelt-Bundesamtes. EU-weit wird von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter (μg/ m3) im Jahresmittel ausgegangen. Zwar sehen auch Mediziner die in Deutschland angesetzten Grenzwerte kritisch. Zudem will die EU womöglich die Grenzwerte auf das von der WHO empfohlene Maß senken. Tatsache aber ist, dass Resch nicht die deutschen Regeln für seine Kritik anlegt. Wesel hat in 2018 an zwei Tagen die Feinstaub-Grenzwerte gerissen, erlaubt sind 35 Überschreitungstage.

Was die Umwelthilfe schreibt: „Unter den Verursachern der innerstädtischen Feinstaubelastung tritt der Anteil durch Silvesterfeuerwerke als besonders hoch und ausgesprochen gesundheitsschädlich hervor.“

Was es bedeutet: Resch dringt nun zum Kernproblem vor. Durch Feuerwerke würden in nur wenigen Stunden bis zu 5000 Tonnen Feinstaub freigesetzt. Für Wesel nennt er hier aber keine genauen Zahlen. Zudem ist die Entwicklung von Feinstaub stark abhängig von der Wetterlage. Bedeutet: Nicht zwingend bringt das Böllern an Silvester ein Feinstaubproblem. Außerdem schreibt Resch, dass für Partikelimmissionen kein Schwellenwert definiert werden könne, ab dem ein Grad der Unbedenklichkeit erreicht sei. Resch schreibt hier also im Prinzip, dass Feinstaub immer gefährlich sei und jeder Grenzwert angezweifelt werden könne.



Was die Umwelthilfe schreibt: „Dort, wo viele Menschen leben und die Grundbelastung bereits so hoch ist, dass lungengeschädigte Menschen und asthmakranke Kinder durch ausufernde Böllerei mit Schwarzpulver akute Atemprobleme bekommen, muss es so schnell wie möglich, also bereits ab diesem Winter, klare Verbote geben.“

Was es bedeutet: Ein Risiko durch das Silvesterböllern entsteht besonders für Menschen mit Asthma und Lungenkranke. Die werden im Zweifel im Wissen um die Gesundheitsrisiken schon bisher an Silvester und Neujahr eher nicht stundenlang in den Innenstädten unterwegs gewesen sein.