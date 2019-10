Neu in Hamminkeln : Stadtbücherei unter neuer Leitung

Info

Lesung Schlagfertigkeitstrainerin Nicole Staudinger zeigt in ihrem „Best of Queen“-Programm, wie sie Frauenthemen sieht: am Donnerstag, 7. November, 19.30 Uhr, im Forum der Gesamtschule.

Kinderveranstaltungen Sie gehören zum Markenkern der Bücherei. Lesenachmittage für Erstleser gibt es jeweils ab 16 Uhr in der Bücherei: am 31. Oktober „Lotta aus der Krachmacherstraße“, am 28. November „Petterson und Findus“; am 30. November spielt um 15.30 im Forum der Gesamtschule das Theater Tom Teuer die „Weihnachtsbäckerei“.