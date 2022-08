Ferienprogramm in Wermelskirchen : Grundschüler werden zu kleinen Lesehelden

Lotta, Marie und Greta (v .l.) gehörten zu den Lesehelden Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Mehr als 30 Kinder der Ogata in Tente nahmen am Ferienprogramm der Katholischen Bücherei teil. An jeweils zwei Tagen machten sich die Kinder in den letzten drei Ferienwochen mit dem Bus auf den Weg in die Bücherei.

Lotta, Greta und Marie haben ihre Nasen in die Bücher gesteckt. Erst stöbern sie in den witzigen Geschichten über Kreuzspinne Karl-Heinz und Stubenfliege Bisy, dann machen sie sich auf die Spuren der „Pipilothek“. Immer mal wieder klingt aus der Leseecke in der Katholischen Bücherei (KÖB) ein lautes Lachen oder ein fröhliches Kichern. Die drei Leseratten gehören zu den Kindern der Tenter Ogata, die seit der dritten Ferienwoche immer mal wieder zu Gast sind zwischen den vielen Büchern im Pfarrzentrum.

Auf der Suche nach einem Kooperationspartner für ihr Projekt „Lesehelden“ hatten Katharina Gerding und Ingrid Schmitz-Gelker von der KÖB die Verantwortlichen im Offenen Ganztag in Tente angesprochen. Mit Erfolg: An jeweils zwei Tagen machten sich die Kinder in den letzten drei Ferienwochen mit dem Bus auf den Weg in die Bücherei – um Lesehelden zu werden. „Das Konzept wurde ursprünglich für Jungs entwickelt, um sie zum Lesen zu bringen“, erklärt Katharina Gerding. Seit 2019 finanziert der Borromäusverein gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung das Programm für Jungen und Mädchen. In diesem Rahmen bekommen die Büchereien auch Fördergelder zur Anschaffung neuer Bücher, die das Projekt unterstützen.

Bis zu 34 Kinder waren in diesem Sommer in der KÖB dabei – und feiern am Donnerstag den Abschluss des Projekts. „Die Kinder waren so begeisterungsfähig“, schwärmt Ingrid Schmitz-Gelker, die die Kinder während des Projekts begleitet hat. Ob beim Vorlesen oder beim Basteln, beim Ausflug in den Unverpacktladen oder beim Stöbern zwischen den Seiten: Die Kinder machten sich während der sechs Termine auf Spurensuche rund um das Thema „Natur“. Die Jüngsten seien neugierig auf das Lesen geworden, die Größeren hätten die Bücherei unter die Lupe genommen, erzählte Ingrid Schmitz-Gelker. Bei jedem Termin liehen sie ein Buch aus und brachten es zum nächsten Termin wieder mit.