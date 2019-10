Aktuelle Statistik : Viele Weseler arbeiten in der Stadt

Kreis Wesel Die Veröffentlichung der Pendlerzahlen wird in der Wirtschaft der Region jedes Jahr mit Spannung erwartet, liefert sie doch Erkenntnisse über die Bindungskraft von Städten und den Bedarf an Verkehrs-Infrastruktur.

Wesel Die Auspendlerquote bei den Weselern ist die geringste im Kreis – viele Weseler arbeiten in der Stadt. Von allen in Wesel erwerbstätigen Arbeitnehmern pendeln 51,3 Prozent in andere Städte, der Rest bleibt in der Heimat. In Wesel sind viele Unternehmen ansässig, viele Arbeitsplätze sind so am Ort gebunden. Als Arbeitsort ist die Stadt Wesel wiederum auch für das Umland attraktiv. Wesel ist auch die einzige Stadt im Kreis mit Einpendler-Überschuss. Die Zahl der Einpendler liegt in Wesel bei 19.445 – fast 1000 mehr als im Jahr 2017. Insgesamt gibt es 34.246 in Wesel tätige Arbeitnehmer. 56,8 Prozent der Arbeitnehmer pendeln also ein.