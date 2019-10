Benefiz-Aktion des Lions Clubs : Der Erfolgskalender ist wieder da

Wesel Die Benefizaktion des Lions Clubs Wesel hat bisher mehr als 255.000 Euro eingebracht. Jetzt ist der beliebte und immer sehr schnell vergriffene Adventskalender wieder zu haben.

Kaum ist er da, da ist er auch schon wieder weg. Das war bei den 16 Vorgängern so und wird auch bei der neuen Auflage des Adventskalenders des Lions Clubs Wesel nicht anders sein. Firmen haben teils dreistellige Mengen für ihre Mitarbeiter geordert und Vorverkaufsstellen ringen um Sonderkontingente. Aber die Organisatoren wollen an ihren Ständen auch niemanden enttäuschen. Los geht es jetzt beim Hansefest. Die Bürgerinitiative Historisches Rathaus, die ihren Erlösanteil bekanntlich traditionell in den Unterhalt der rekonstruierten Fassade am Großen Markt steckt, ist an diesem Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 18 Uhr bei Waffen Schaaf, Brückstraße, präsent.