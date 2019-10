Zahlen für den Kreis Wesel : 1,7 Millionen Euro für Arbeits-Inklusion

Ein Rollstuhlfahrer am Schreibtisch: Der Landschaftsverband Rheinland veröffentlichte jetzt Zahlen zur Arbeit von Behinderten.

Kreis Wesel Im Jahr 2018 haben das Inklusionsamt des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) und die rheinischen Fachstellen für behinderte Menschen im Arbeitsleben in 423 Fällen mit mehr als 1,7 Millionen Euro die Beschäftigung schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen im Kreis Wesel unterstützt.

Im gesamten Rheinland flossen über 39,1 Millionen Euro in 9687 Fällen an Arbeitgeber. Darüber hinaus erhielten schwerbehinderte Menschen weitere Leistungen, beispielsweise für technische Arbeits-, Kraftfahrzeug-, Wohnungshilfen oder Arbeitsassistenzen – insgesamt in Höhe von über 9,5 Millionen Euro. Dies geht aus dem Jahresbericht 2018/2019 hervor, den das LVR-Inklusionsamt nun veröffentlicht hat.