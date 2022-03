Wahlen auf der Jahreshauptversammlung : Landfrauen Damm-Bricht haben eine neue Vorsitzende

Damm/Bricht Die Landfrauen Damm-Bricht haben Heike Cordery auf der Jahreshauptversammlung zur Nachfolgerin von Hildegard Neuenhoff bestimmt. Auch andere Ämter wurden neu besetzt. Die Pläne für das Jahr 2022 sind groß.

Die stellvertretende Vorsitzende Doris Groß-Fengels übernahm für die erkrankte Vorsitzende Neuenhoff die Leitung der Versammlung, an der sich 55 Mitglieder beteiligten. In ihrem Rückblick auf die vergangenen beiden Vereinsjahre erinnerte sie an den Vortrag über die Patientenverfügung, über die Teilnahme am Dammer Karnevalszug des Jahres 2020, an einen Erste-Hilfe-Kurs, an eine große Radtour, die von Ina Terstegen organisiert wurde, und an die Teilnahme am Volkstrauertag. Im Jahr 2021 standen das Basteln von Zaunpfählen und eine Radtour zum Gut Böckenhoff ebenso auf dem Programm wie ein Kochkurs. Die Weihnachtsfeier wurde wie im Jahr zuvor wegen steigender Corona-Zahlen abgesagt.