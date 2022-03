Auszeichnung in Voerde : Trimet Aluminium erhält Ausbildungszertifikat

Barbara Ossyra (rote Jacke) überreicht Ellen Ronden und Christian Krupp von Trimet Aluminium Voerde das Ausbildungszertifikat. Foto: Michael Elsing

Voerde/Wesel Der Voerder Produktionsstandort erfüllt auf dem Ausbildungssektor seit vielen Jahren eine Vorbildfunktion. Gerade auf dem Gebiet der Berufsausbildung für Flüchtlinge tut sich das Unternehmen immer wieder hervor. Mit großem Erfolg.

Stolz auf der einen, Anerkennung auf der anderen Seite – das waren die dominierenden Attribute, als am Donnerstagmorgen der Produktionsstandort Voerde der Trimet Aluminium SE das Ausbildungszertifikat für Nachwuchsförderung überreicht bekam. Die Auszeichnung, die bereits zum 14. Mal verliehen wurde, würdigt den Einsatz des Unternehmens für die Berufsausbildung in der Region sowie das Engagement für Geflüchtete.

„Dass Sie bei der Rekrutierung neuer Arbeitskräfte das gesamte Spektrum der Möglichkeiten nutzen und dass Sie auch Jugendlichen mit Migrationshintergrund regelmäßig eine Chance geben, ist beispielhaft“, lobte Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Wesel, das Wirken von Trimet. „Wir sind sehr dankbar für diese Auszeichnung. Und es bestärkt uns darin, weiter für Dinge einzustehen, an die wir glauben“, freute sich Christian Krupp, Trimet-Werksleiter in Voerde, nachdem er das Zertifikat gemeinsam mit Personalchefin Ellen Ronden entgegengenommen hatte.

Info Angebot nicht nur für Ausbildungssuchende Woche der Ausbildung Trimet ist der 14. Träger des Ausbildungszertifikats im Kreis Wesel. Die Auszeichnung wird jährlich im Umfeld der bundesweiten Woche der Ausbildung an ein von Arbeitsagentur und Jobcenter ausgewähltes Unternehmen vergeben. In diesem Jahr findet die Woche der Ausbildung vom 14. bis 18. März statt und richtet sich mit Veranstaltungen und Aktionen sowohl an Ausbildungssuchende als auch an Arbeitgeber.

Ossyra strich heraus, welch wichtiger Baustein die Ausbildung für den Werdegang junger Menschen ist. Und sie erwähnte auch die gute Zusammenarbeit mit dem Jobcenter des Kreises Wesel, die „seit 2005 Hand in Hand geschieht“. Geschäftsführer Michael Müller spielte den Ball direkt zurück. Zugleich wünschte er sich, dass Trimet gerade bei der Ausbildung junger benachteiligter Menschen „weiter an unserer Seite“ ist.

Die Zahlen, die Trimet Aluminium in Voerde präsentieren kann, sind durchaus beeindruckend. Aktuell absolvieren 25 junge Männer und Frauen ihre Ausbildung in dem Unternehmen, lassen sich in den Berufen Maschinen- und Anlagenführer, Industriemechaniker, Elektroniker Betriebstechnik und Industriekaufmann ausbilden. Damit liegt die Ausbildungsquote beim Standort Voerde, der 345 Beschäftigte zählt, bei acht Prozent.

Und das von Barbara Ossyra erwähnte Engagement bei der Ausbildung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund lässt sich ebenfalls anhand von Zahlen ablesen. 2015 hatte Trimet die Initiative „Berufsbildung für Flüchtlinge“ ins Leben gerufen. Diese bietet Geflüchteten zusätzlich zu den regulären Ausbildungsplätzen über Einstiegsqualifizierungen eine Berufsausbildung und somit eine langfristige Perspektive im Unternehmen. Inzwischen haben 25 Teilnehmer ihre Ausbildung abgeschlossen und sind als Mitarbeiter für Trimet tätig, allein sieben davon am Standort Voerde.

„Diese Ausbildungen über Einstiegsqualifizierungen, die wie ein Langzeitpraktikum zu sehen sind, sind enorm wichtig. Wir verfolgen diese Schiene seit dem Jahr 2007, und Trimet verhält sich auf diesem Sektor beispielhaft“, sagte Barbara Ossyra. Michael Müller pflichtete ihr bei. „Unternehmen mit hohem Ausbildungsengagement, die auch niederschwellige Angebote auf dem Weg in eine Ausbildung unterstützen, sind von unschätzbarem Wert für unsere Region.“

Auch Personalchefin Ellen Ronden freute sich über die Auszeichnung. „Wir sehen das als Bestätigung. Es gehört zu unserem Selbstverständnis als Familienunternehmen, unseren Nachwuchs selbst auszubilden. Denn wir planen langfristig, setzen auf dauerhafte Bindungen, die mithelfen, unseren Produktionsstandort zu sichern“, sagte sie. Voerde ist einer von fünf Produktionsstandorten der Trimet in Deutschland. Hinzu kommen zwei Handels- und Vertriebsbüros in Essen und Berlin sowie zwei Fertigungswerke in Frankreich und ein Büro im italienischen Turin.