Schermbecker Chor : Neustart nach der coronabedingten Pause

Gahlen Der Männergesangverein Gahlen-Dorf bietet zur Sommerzeit wieder sein offenes Singen an. Die Sänger freuen sich nach der langen Pause auf den Neubeginn der Proben am 23. März im Gemeindehaus.

Helmut Hemmert und Werner Bischoff besuchten am 8. November die Versammlung der Chorleiter des Kreises Wesel in Flüren. Das traditionelle Chorfestival wurde wegen zu geringer Teilnahme-Anmeldungen abgesagt.

In einem Rundschreiben an die Sänger versicherte der Vorstand zum Jahresende seinen 28 passiven Mitgliedern, dass der Chor auch weiterhin aktiv sein wird. Trotz der langen Pausen innerhalb der Vereinsaktivitäten gab es keinen Austritt eines Mitglieds.

Mit Bedauern nahm der Gahlener Männerchor zur Kenntnis, dass der MGV Schermbeck seine Auflösung beschlossen hat. In den letzten Jahren haben beide Chöre eng zusammengearbeitet, was dadurch erleichtert wurde, dass beide Chöre vom Chorleiter Jörg Remmers musikalisch betreut wurden. Im Rahmen der Auflösung des Vereinsvermögens haben die Gahlener Sänger acht große Kartons voller Partituren bekommen, die auch zum Großteil von den Gahlener Sängern genutzt werden. Etliches bleibt übrig, das der Verein gerne interessierten Chören übergeben möchte.

In seinem Bericht lobte der Chorleiter Jörg Remmers den „außergewöhnlich guten Zusammenhalt“ der Chormitglieder. Remmers freut sich nach der langen Pause auf den Neubeginn der Proben am 23. März im Gemeindehaus.

In der ersten Zeit wird der Chor das alte Liedgut auffrischen. Dazu gehören Lieder wie der „Bajazzo“, „Heilig, heilig“, „Viva la musica“ und „Heimat“. Danach sollen Shanties einstudiert werden in der Hoffnung, dass man durch die fröhlichen Songs wie „Fröhliche Häfen“, „Die Liebe der Matrosen“ und „My bonnie ist over the ocean“ auch jüngere Sänger gewinnen kann. Der Vorschlag Jürgen Drexlers, kölsches Liedgut ins Repertoire aufzunehmen, fand keine positive Resonanz.