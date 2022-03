Umstrittene Pläne in Schermbeck : Bürger wehrt sich gegen zusätzliche Windenergieanlage

Damm Für Bernd Oppitz ist der große Lärm der rotierenden Flügel ein Problem mit schweren Folgen. Der Planungsausschuss stimmte weiteren Überprüfungen trotzdem zu. Die Anlage soll außerhalb der dafür vorgesehenen Konzentrationszone entstehen.

Bernd Oppitz hätte sich in der Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Mobilitätsausschusses nur zu gerne beim Tagesordnungspunkt „Errichtung einer Windenergieanlage“ an der Diskussion beteiligt. Doch bei dem Versuch, die Nachteile einer fünften Windenergieanlage (WEA) im Schermbecker Ortsteil Damm zu schildern, wurde er vom Ausschussvorsitzenden Rainer Gardemann ausgebremst – mit dem Hinweis, dass Einwohner nur am Ende des öffentlichen Sitzungsteiles ein Rederecht hätten.

Am 4. Mai 2016 hatte die Gemeinde Schermbeck den Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ erlassen. Dieser wies vier Konzentrationszonen für Windenergieanlagen aus. Mit diesen Konzentrationszonen sollte verhindert werden, dass an vielen Stellen im Gemeindegebiet solche Anlagen entstehen könnten. Diese Festlegung erschwert nun den Bau weiterer Anlagen in einer Zeit, in der die Versorgung mit Erdöl und Erdgas aufgrund des russisch-ukrainischen Krieges schwierig geworden ist und die Bundesrepublik den Ausstieg aus der Energiegewinnung aus der Kohle und aus der Kernkraft beschlossen hat. „Jede WEA hilft mit, die Stromkosten zu reduzieren“, begründete Egon Stuhldreier (CDU) seine Befürwortung, zumal der Antragsteller bereit sei, die Fachberaterkosten zu übernehmen.