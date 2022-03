So funktioniert das System in Hamminkeln : Einzelhandel führt Stadtgutschein ein

Auf dem Stadtgutschein sind lokale Motive wie das Schloss Ringenberg abgedruckt. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Die Werbegemeinschaften aus Hamminkeln und Dingden haben das Konzept im Planungsausschuss vorgestellt. Ab 1. April können Kunden ihre Gutscheine stadtweit an 40 Stellen einlösen. Welche Themen noch beraten wurden.

Der Einzelhandel in den Hamminkelner Ortsteilen geht neue Wege und führt ein Stadtgutschein-System ein. Das stadtweit geplante Gutscheinangebot dient nicht nur der Kundenbindung, sondern ist auch ein Zeichen von Innovation in Bezug auf geändertes Kundenverhalten und für das Selbstbewusstsein des örtlichen Handels. Das Stadtgutschein-System startet am 1. April.

Im Planungsausschuss am Mittwoch haben Heiner Egeling (Dingden) und Wilhelm Kloppert (Hamminkeln) das Konzept vorgestellt. Ihr gemeinsamer Auftritt ist auch Zeichen dafür, dass sich die Hamminkelner Werbegemeinschaft (HWG) und die Dingdener Interessen- und Werbegemeinschaft (DIWG, 90 Gewerbetreibende) in einem Boot sehen. Schon in den Jahren 2020 und 2021 hatte es im Zuge der Corona-Krise ein städtisch gefördertes Gutscheinsystem zur Stützung des heimischen Handels gegeben. Nun wird es also wiederbelebt.

Egeling sagte den Mitgliedern des Ausschusses, dass es Ziel sei, alle Ortschaften der Stadt einzubeziehen, um Kaufkraft in der Stadt zu halten sowie lokalen Handel und Gastronomie zu stärken. Er betonte, dass man sich auch gegenseitig ortsteilübergreifend empfehlen wolle, etwa wenn nicht alle Angebote vor Ort zu haben seien. Es werde für das Projekt keine Agentur eingeschaltet.

Doch wie funktioniert das System? Die Gutscheine sind online buchbar und digital nutzbar – und zwar rund um die Uhr. Ebenso gibt es sie in Papierform und das hübsch gestaltet mit lokalen Motiven wie etwa dem Ringenberger Schloss oder sogar personalisiert. Die Stückelung reicht je nach individuellem Kundenbedarf von fünf bis 100 Euro. 40 Akzeptanzstellen in drei Ortsteilen gibt es schon, die Tendenz ist steigend.

Es gab noch reichlich andere Themen im Ausschuss. In Sachen Unterbauerschaft, wo es um eine Betriebserweiterung auf landwirtschaftlicher Fläche geht, gab es eine Vertagung, wogegen nur die USD war. Die FDP hatte den Aufschub beantragt. Bürgermeister Bernd Romanski sagte, die Frage sei, wie viel Fläche man noch opfern wolle. Erstmals soll im Brüner Außenbereich aus Sicht der Verwaltung Gewerbefläche planerisch gestrichen werden, weil die schon an anderer Stelle beansprucht worden sei. Nun stehen weitere Gespräche von Verwaltung und Betrieben an.

Info Was passiert am Bahnübergang? Stand Verzögert sich die technische Sicherung des Bahnübergangs Dingden-Lankern weiter? Im Planungsausschuss gab es auf diese Frage keine klare Antwort, weil es auch von der Bahn bisher keine gibt. Bekanntlich ist die Zuständigkeit für die „Bocholter“-Strecke bahnintern von Münster nach Duisburg gewechselt, neue Sachbearbeiter sind also im Spiel. Antrag Außerdem haben Anwohner für den Bahnübergang beantragt, die Querung für Autos aufzugeben. Grund ist der tödliche Unfall an dieser Stelle im April 2020. Die Aufgabe, so die Verwaltung, könne der Bahn durchaus recht sein. Nun wird die Stadt bei der Bahn die Sicherungsfrage erneut ansprechen.

Abgelehnt wurde vom Ausschuss die von den Grünen geforderte Baumschutzsatzung. Die deutliche Mehrheit glaubte in der kontroversen Debatte an ein gewachsenes Bewusstsein der Bürger, Bäume zu erhalten und zu pflegen. Die Befürchtung war von der Politik mehrfach zu hören, dass Baumschutz nach Größenmaßstab dazu führt, dass die Säge angesetzt wird, bevor der Schutz greift. Andererseits: Nur mit einer Satzung gibt es auch eine Pflicht, gefällte Gewächse nachzupflanzen.