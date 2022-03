Umwelttag in Schermbeck : Viele freiwillige Helfer säubern gemeinsam die Gemeinde

In Damm haben sich am Samstagmorgen etwa 20 Sammler am 34. Umwelttag der Gemeinde Schermbeck beteiligt. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck An der 34. Schermbecker Umweltaktion haben sich diesmal 550 Personen beteiligt – darunter etliche Vereine und auch Kita- und Schulkinder. Gut ausgerüstet zogen die Helfer los. Sie fanden auch Ungewöhnliches im Gelände.

Etwa 550 Bürger haben sich am vergangenen Samstag am 34. gemeindlichen Umwelttag beteiligt. Die ungewöhnlich hohe Beteiligung kam trotz der Corona-Pandemie dadurch zu Stande, dass die beiden Grundschulstandorte mit allen Klassen mitmachten und der Kindergarten Hand in Hand mit 60 Kindern im Einsatz war.

Die gemeindliche Bauamtsmitarbeiterin Heike Szczepaniak und der Auszubildende Luca Schumann übernahmen die Organisation der Müllsammelaktion. Am Bauhof verteilten sie Arbeitshandschuhe, die vom Asdonkshof kostenfrei zur Verfügung gestellt wurden, und Säcke an Erwachsene und Kinder, die sich ihr Sammelrevier selbst aussuchen konnten.

Um die Mittagszeit wurde am Bauhof deutlich, dass die Rücksichtslosigkeit mancher Zeitgenossen auch nach mehr als 30 Jahren kaum nachgelassen hat. In einem großen Container wurde jener Unrat gestapelt, den Umweltsünder kurzerhand im Gelände entsorgten – sei es aus Bequemlichkeit oder zur Reduzierung der Abfallentsorgungsgebühren.

Für die eifrigen Sammler gab es am Samstag aufgrund der Corona-Pandemie diesmal kein Mittagessen, sondern Lunch-Pakete, die von der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe gesponsert und von drei Mitarbeitern verteilt wurden. In den Paketen befanden sich Obst, Süßigkeiten, Getränke und kleine Geschenke. Nicht alle Gruppen kamen am Samstag zum Bauhof, weil sie schon in den Tagen zuvor gesammelt hatten.