Rätselraten ist beendet: Käufer für Hamminkelner Modekette Bonita gefunden

Hamminkeln/Hamburg Überraschend hat die Tom Tailor Group aus Hamburg mitgeteilt, dass sie sich von der Hamminkelner Modekette trennt.

Bei den 300 Mitarbeitern am Hauptsitz in Hamminkeln wird die Nachricht für gemischte Gefühle sorgen. Welchen Kurs fährt der neue Eigentümer? Die Tom Tailor Group betonte am Mittwochabend, sie habe eine Zusage erhalten, dass das Geschäft weitergeführt werde. „Der Verkauf von Bonita ist ein wichtiger Schritt für die Tom Tailor Holding. Wir schaffen damit klare Verhältnisse, setzen Kapazitäten frei und können uns künftig voll auf das profitable Wachstum der Kernmarke Tom Tailor Holding konzentrieren. Diese hat sich auch im vergangenen Jahr in einem für die gesamte Branche schwierigen Umfeld gut behauptet und liegt beim Ergebnis voll innerhalb der Erwartungen“, sagt Heiko Schäfer, Vorsitzender des Vorstands der Tom Tailor Holding. „Bonita befindet sich in einem herausfordernden Restrukturierungsprozess, den wir in den vergangenen Monaten stark forciert haben. Er distanzierte sich indirekt auch von dem Hamminkelner Unternehmen: „Trotz des Fortschritts sind wir nicht der ideale Eigentümer für Bonita.“ Als vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass die Macht des chinesischen Großaktionärs Fosun bei Tom Tailor steigt, hatte Tom Tailor dies noch als gute Nachricht für Hamminkeln gewertet. Einige Millionen Euro, die durch den Verkauf der neuen Aktien an Fosun eingenommen werden, könnten von Hamburg auch nach Hamminkeln fließen, hieß es noch im Februar. Der neue Eigentümer könne mit Bonita bessere Synergien heben, sagt Schäfer nun. Sein Kollege Thomas Dressendörfer ließ sich zitierien mit dem Satz: „Wir haben immer gesagt, dass wir Bonita für alle wertschaffenden Optionen vorbereiten. Dazu gehört auch der Verkauf der Marke als logische Konsequenz. Wir sind der Überzeugung, dass sich Bonita in der Eigentümerschaft eines strategischen Investors erfolgreich weiterentwickeln kann. Dabei ist uns wichtig, dass die Victory & Dreams International Holding ein Weiterführungskonzept für die Marke und den Standort in Hamminkeln vorgestellt hat.“ Die Marke Bonita passe zum Portfolio von Victory & Dreams International Holding und werde insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Filialisten Witteveen, der Teil der Gruppe ist, ihr volles Potenzial entfalten können.