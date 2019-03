Evangelisches Krankenhaus: Hospiz: Alternativstandort geprüft

Wesel Ende 2019 könnte der Pflegeheim-Neubau am Evangelischen Krankenhaus starten.

Wie Rainer Rabsahl, Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses Wesel (EVK), in seinem Vortrag während der öffentlichen SPD-Fraktionssitzung im Rathaus erklärte, werde mittlerweile geprüft, das Hospiz nicht im Schatten des Krankenhauses an der Straße Kiek in den Busch zu errichten, sondern „etwas westlicher“. Außerdem kündigte er an, dass Ende dieses Jahres womöglich der erste Spatenstich zum Bau eines neuen Pflegeheimes direkt an der Einfahrt zum Krankenhaus-Parkplatz erfolgen könnte. Für mehrere Millionen Euro soll auf einer gut 4000 Quadratmeter großen Freifläche ein Heim mit bis zu 120 Zimmern entstehen, das auch über zahlreiche Kurzzeitpflegeplätze verfügen soll. Für die Besucher der Heimbewohner werden ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen. „Zur Not bauen wir eine Tiefgarage unter das Heim“, kündigte Rabsahl an.