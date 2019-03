Freude bei Obstkelterei van Nahmen: Politik in Land und Bund trinkt Säfte aus Hamminkeln

Hamminkeln Die Hamminkelner Obstkelterei freut sich, dass ihre Säfte nun auch in der NRW-Landesvertretung in Berlin ausgeschenkt werden. Beim Bürgerfest des Bundespräsidenten auf Schloss Bellevue werden sie schon seit Jahren serviert.

Die heimischen Bundestagsabgeordneten Sabine Weiss (CDU) und Bernd Reuther (FDP) sowie die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik hatten sich vor einiger Zeit auf Initiative von Reuther mit einem Schreiben an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gewandt. Darin setzten sich die drei Abgeordneten gemeinsam für die heimischen Produkte der Privatkelterei van Nahmen in Hamminkeln ein und baten den Ministerpräsidenten, die Säfte doch künftig auch in der NRW-Landesvertretung in Berlin anzubieten. Beim Bürgerfest des Bundespräsidenten auf Schloss Bellevue werden die Säfte aus Hamminkeln bereits seit Jahren ausgeschenkt.

Die Initiative wurde nun von Erfolg gekrönt. In dem Schreiben des Ministerpräsidenten heißt es unter anderem: „Auch mir ist es natürlich ein großes Anliegen, bei möglichst vielen Gelegenheiten Produkte aus unserer nordrhein-westfälischen Heimat zum Einsatz zu bringen und auf diese Weise dazu beizutragen, traditionsreiche und für handwerkliches Können bekannte Familienunternehmen wie das der Familie van Nahmen zu stärken. Sowohl in der Staatskanzlei als auch in unserer Landesvertretung in Berlin werden nicht allein deshalb, sondern vor allem wegen ihrer herausragenden Qualität die Fruchtsäfte aus dem Hause van Nahmen angeboten.“ Im Sommer, so der Ministerpräsident weiter, sei übrigens in Düsseldorf der alkoholfreie Frucht-Secco hinzugekommen und erfreue sich bei den Gästen großer Beliebtheit.