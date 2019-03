Buch & Kunst in Marienthal: Remise geht in neue Hände

Marienthal Das Geschäft in Marienthal betreute 25 Jahre Buch- und Kunstfreunde. Dorothea Hartmann und Marlene Fischer haben den kleinen feinen Laden mit viel Herzblut geführt. Sie hören auf – eine Nachfolge ist in Sicht.

„Es war schon mutig“, sagt Dorothea Hartmann. Die Remise fand viel Zuspruch und entwickelte sich z einem Treffpunkt. Hier gab es ausgewählte Bücher, religiöse Artikel, außergewöhnliche Karten, Kunst und Kunsthandwerk. Das alles gibt es immer noch. Allerdings leeren sich die Regale zusehends. Denn nach 25 Jahren schließen Hartmann und Fischer ihren Laden im Klosterdorf. Bis Monatsende wird ausverkauft. Die beiden haben nämlich mittlerweile das Rentenalter erreicht. Aber eine neue Pächterin ist schon in Sicht, so dass es keinen Leerstand geben wird (siehe Infobox).

Termin Am Sonntag, 31. März, soll die Remise Buch und Kunst ein letztes Mal öffnen. Buch und Kunst war immer ein „Nachmittagsgeschäft“. Bis zum Schluss ist werktags von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet sowie samstags von 10.30 bis 17 Uhr und sonntags von 13 bis 17 Uhr. Adresse An der Klosterkirche 4, Hamminkeln-Marienthal

Über ihren Entschluss, im Einzelhandel ihre Nische zu suchen und zu besetzen, sind sie im Nachhinein froh. Das war beruflich nicht vorgezeichnet. Die beiden Freundinnen absolvierten das Fachabitur in Rhede. Dorothea Hartmann übernahm später die Leitung des Martini-Kindergarten in Wesel, Marlene Fischer arbeitete als Sozialpädagogin an der Sonderschule für geistig Behinderte in Borken. Kaufmännische Themen kamen kaum in ihrem Leben vor. Aber sie hatten immer überlegt, etwas anderes gemeinsam anzupacken. Die Idee zum Buch- und Kunst-Geschäft wurde Realität.