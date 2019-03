CDU kündigt Bürgermeisterkandidaten 2020 an : Breuer als Vorsitzender der Senioren-Union bestätigt

Hamminkeln Heinz Breuer ist der „Mr. 100 Prozent“ beim Stadtverband Hamminkeln der Senioren-Union (SU). Der 76-Jährige wurde am Dienstag bei der Jahreshauptversammlung mit 62 Ja-Stimmen (eine Enthaltung) als Vorsitzender des 211 Mitglieder zählenden Verbandes bestätigt.

„Wir werden uns nicht die Blöße geben, keinen Bürgermeister-Kandidaten aufzustellen. Wer es wird, weiß ich nicht. Da können Sie mich noch so viel fragen“, sagte Wigger. Sollte Bürgermeister Bernd Romanski (SPD) wieder antreten, was er bisher nicht erklärt hat, wird er also einen CDU-Mitbewerber bekommen.

Dieter Wigger nahm zu aktuellen Fragen Hamminkelns Stellung. Er verteidigte den Vorstoß, die lokalen Steuern zu senken. „Wir hatten das zugesagt, das war folgerichtig und keine Sache für den Wahlkampf 2020“, sagte er. Viele Redebeiträge in der kürzlichen Debatte bei den Grünen um die Bebauung am Rathaus sieht Fraktionschef Wigger als untauglichen Versuch, eine Idylle im Dorf zu bewahren, die es längst nicht mehr gebe. Denn: „Hamminkeln ist kein Freilichtmuseum. Wir als CDU stehen hinter der Planung. Es geht darum, Hamminkeln weiterzuentwickeln.“ Investor ITG sei renommiert, habe unter anderem die Arkaden in Bocholt gebaut. Das Projekt mit Discounter, Fachgeschäften und Wohnungen sieht Wigger als „Abrundung des Zentrums und Stärkung des Einzelhandelstandortes“. Es sei nicht einzusehen, dass Kaufkraft in andere Städte abfließe.