Kommentar : Sieger ist die Demokratie

Der Ausgang dieses Bürgerentscheids ist gut für die Demokratie. Er beweist, dass das Kommunalparlament das Vertrauen des Großteils der Hamminkelner genießt. Die Initiative Pro Mittelstand mit ihrem Frontkämpfer Walter Münnich hat ihren Einfluss überschätzt. Sie hat darauf gesetzt, in Zeiten von wachsender Unzufriedenheit mit politischen Prozessen auch den Politikern vor Ort einen Denkzettel verpassen zu können. Womit sie nicht rechnen konnte: Mit der Geschlossenheit, mit der letztlich alle Parteien in Hamminkeln dem Bürgerbegehren entgegengetreten sind.

Der Ausgang dieses Entscheids muss ein Lehrstück sein: Die Initiative Pro Mittelstand hatte damit argumentiert, dass Einsparungen in Höhe von 36.000 Euro jährlich entstünden. Nun hat ihr eigener Bürgerentscheid rund 34.000 Euro gekostet. War der Bürgerentscheid somit sinnlos? Nein! Das Instrument von Bürgerentscheid und Bürgerbegehren soll helfen, die Demokratie zu stärken. Das ist auch in Hamminkeln geschehen. Der Bürger weiß den Wert von Demokratie auch auf kleiner Ebene in der Kommune, zu schätzen. Er wertschätzt den Einsatz der Ehrenamtler, die in langen Ausschusssitzungen und Ratssitzungen um die strittigen Fragen ihrer Stadt ringen. Vom Appell für eine Ratsverkleinerung war das Signal ausgegangen, dass 38 Mitglieder zu viel für das Hamminkelner Kommunalparlament seien. Die Botschaft war auch, dass da zehn Personen nutzlos säßen. Das war mindestens ungeschickt.