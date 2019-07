Bürgerprotest in Schermbeck : Kein Tierkrematorium am Hufenkamp

Kein Tierkrematorium am Hufenkamp

Bürgerprotest in Schermbeck

Auf dem Grundstück (A) am Hufenkampweg nahe der Auffahrt des Kapellenweges zur Bundesstraße 58 hätte die Weseler Cremare GmbH gerne ein Tierkrematorium errichtet. Doch die Politik hat anders entschieden. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Gemeinde Schermbeck sucht nun einen anderen Standort im Gemeindegebiet.

Zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14 „Krematorium für Heimtiere und Pferde“ kam es jetzt in der Sitzung des Schermbecker Planungsausschusses nicht. Die Beratungen wurden vertagt bis zur nächsten Sitzung am Dienstag, 17. September, um nach einer Lösung zu suchen. Zu Beginn des Tagesordnungspunktes erhielt Michael Hintzen als Planer des Krematoriums Gelegenheit, das Projekt im Winkel – zwischen Landwehr und Hoogen Diek – näher zu erläutern. Es gab dann noch einige Zusatzfragen. Michael Hintzen machte deutlich, dass die Kremierung in einem gesteuerten Verbrennungsprozess mit einer exakt definierten Verweildauer der Rauchgase erfolgt und dass dadurch alle organischen Bestandteile und Gerüche vernichtet würden. Im Reingas seien keine Geruchsemissionen mehr wahrnehmbar, erklärte er.