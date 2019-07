Antrag von BfB abgelehnt : In Schermbeck sollen weitere Blühstreifen entstehen

Schermbeck Über einen Antrag der Fraktion Bürger für Bürger (BfB) zur Erhaltung der Artenvielfalt und Ökosysteme entschied der Schermbecker Planungs- und Umweltausschuss in seiner letzten Sitzung nicht. Der Antrag wurde als überflüssig bewertet.

Wie Bauamtsleiter Rainer Eickelschulte und Bürgermeister Mike Rexforth in der Sitzung erläuterten, hat der Bauhof bereits seit geraumer Zeit damit begonnen, an verschiedenen Stellen im Gemeindegebiet Blühstreifen anzulegen. Als vorbildhaft bezeichnet Eickelschulte die Bepflanzungen am oberen Mühlenteich. Auch Flächen am Prozessionsweg und am Friedhof der Georgsgemeinde sind zu Blühstreifen umgewandelt worden.