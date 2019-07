Schermbeck/Hünxe : Ölpellets: Kreismitarbeiter von Staatsanwalt entlastet

Der Mühlenberg der Firma Nottenkämper ist durch die unerlaubte Ablagerung von Ölpellets und anderen Industrieabfällen inzwischen zu einer Deponie der Klasse 3 geworden. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck/Hünxe Welche Rolle spielte ein Kreismitarbeiter im Ölpellet-Skandal? Die Staatsanwaltschaft legte dem NRW-Rechtsausschuss ein Gutachten vor. Die Hinweise seien zu vage, außerdem seien die Taten verjährt.

Die Vorwürfe sind äußerst brisant, sie sind sogar so offensiv formuliert, dass die Staatsanwaltschaft relativ deutlich Abstand nimmt. Die Person, die sie erhebt, muss selbst eine Haftstrafe verbüßen.

Hat ein führender Mitarbeiter im Kreishaus einen Mercedes vergünstigt erhalten, um dafür im Gegenzug beim Hünxer Deponiebetreiber Nottenkämper nur äußerst ungenau zu prüfen? Ist ihm dafür sogar ein Eigenheim direkt neben der Deponie in Schermbeck-Gahlen errichtet worden? Der Kreis Wesel sieht diese Fragen jetzt geklärt. In einer Pressemitteilung vom Freitagnachmittag, die unter anderem auf Anfrage unserer Redaktion erfolgte, verweist der Kreis Wesel darauf, dass es keinen Anfangsverdacht gegen einen Kreismitarbeiter gebe. Ohnehin seien die Vorwürfe verjährt.

Info Genannt werden noch weitere Straftatbestände Vorwürfe Ingo L. äußert noch weitere Vorwürfe. Dabei geht es um illegal eingebrachten Klärschlamm und Baumischabfälle ohne Deklarationsanalyse. Auch sei Oberflächenwasser in umliegenden Teichen entsorgt worden. Auch hier sieht der Staatsanwalt nach derzeitigem Stand kein Vergehen.

Seit Jahren sorgt der Ölpellet-Skandal bei der Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG für Schlagzeilen. 30.000 Tonnen giftige Ölpellets wurden zwischen April 2010 und September 2013 in der Gahlener Abgrabung der Deponie Nottenkämper verfüllt. Zuständig für die Kontrolle war der Fachdienst Umwelt des Kreises Wesel.

Als Hauptverursacher der kriminellen Geschäfte gilt der ehemalige Nottenkämper-Prokurist Ingo L.. Gegen ihn gibt es ein Urteil in anderer Sache: fünf Jahre Haft. Ingo L. erklärte sich bei der Staatsanwaltschaft Anfang 2019, machte dabei auch einem führenden Kreismitarbeiter, der in Schermbeck zwei hohe politische Ämter innehat, Vorwürfe. Dieser soll durch einen persönlich haftenden Gesellschafter von Nottenkämper betrogen worden sein. Mindestens zwei weitere Akteure werden so also beschuldigt.

Dass der Fall jetzt öffentlich wurde, liegt in der Tatsache begründet, dass der NRW-Rechtsausschuss sich mit dem Nottenkämper-Skandal befasst hat. In diesem Gremium haben Landespolitiker am Mittwoch Details erfahren. Den Politikern lag eine Erklärung des Leitenden Duisburger Oberstaatsanwalts vor, der im Kern aussagt, dass es keinen Anfangsverdacht der Bestechung gebe. Er stellt die Aussage des Prokuristen Ingo L. vielmehr in Zweifel. Es seien „wenig konkrete und eher vage“ Angaben, die zudem durch „deutliche Belastungstendenzen“ des Ingo L. gekennzeichnet seien. Die Vorwürfe des Ingo L. wurden laut Staatsanwaltschaft einige Monate später durch ein anonym eingegangenes Schreiben mit identischen Vorwürfen zu erhärten versucht. Diese Vorwürfe seien aber „unsubstantiiert“. Es mangele an Details, die ein glaubwürdiger Zeuge in der Regel kenne.

Eine Aufnahme von Ermittlungen gegen den führenden Kreishausmitarbeiter oder den persönlich haftenden Gesellschafter der Firma Nottenkämper lehnt die Staatsanwaltschaft ab. Sie verweist in ihrem Schreiben darauf, dass die zum Vorwurf gebrachten Vergehen spätestens am 31. Dezember 2013 beendet waren. Die Verjährung dieser Straftaten sei somit am 30. Dezember 2018 abgeschlossen gewesen. Andererseits schreibt die Staatsanwaltschaft auch, „dass die Prüfung eines Anfangsverdachts“ andauere. Auf Anfrage versuchte die Behörde zu erläutern, dass damit der mögliche Bestecher nicht aus dem Fokus sei, wohl aber der Bestochene.

Prozessbeobachter wundern sich nun, warum die Staatsanwaltschaft in dieser Weise vorgeht: Einerseits wird von Verjährung und zu ungenauen Vorwürfen geschrieben, die Aussage des Ingo L. also stark in Zweifel gezogen. Andererseits wird den NRW-Politikern in der Vorlage alles im Detail geschildert. Die Vorlage ist öffentlich einsehbar. Die Namen der Beschuldigten sind allerdings unkenntlich gemacht. Unserer Redaktion sind die Namen bekannt.

Der Umweltskandal wurde im Juni 2017 öffentlich. Es sind mehrere Verfahren anhängig. Ein Strang konzentrierte sich dabei auf die Rolle eines Kreismitarbeiters. Wie konnte es sein, dass der immense Umwelt­skandal trotz nötiger behördlicher Kontrollen nicht auffiel? Es stellte sich letztlich auch die Frage, ob Mitarbeiter der Behörde von Landrat Ansgar Müller (SPD) hier kriminell agierten.

Der Bericht für den Rechtsausschuss basiert auf Aussagen des Leitenden Oberstaatsanwalts in Duisburg. Der hat auf Basis von Aussagen von Ingo L. im Februar 2019 ein Verfahren wegen Bestechung gegen den geschäftsführenden Gesellschafter bei der Firma Nottenkämper und wegen Bestechlichkeit gegen den führenden Kreismitarbeiter und Politiker in die Wege geleitet. Allerdings merkt der Duisburger Leitende Oberstaatsanwalt an, dass gegen Ingo L., der für Nottenkämper in seiner Funktion als Prokurist selbst als „freier Abfallmakler“ tätig war, Anklage wegen Untreue, Betrugs und unerlaubten Umgangs mit Abfällen erhoben worden war. Ingo L. war zwischenzeitlich verschwunden, täuschte einen Suizid vor, tauchte dann aber wieder auf und musste sich einem Prozess stellen. In seiner Vernehmung am 4. Februar 2019 gab Ingo L. gegenüber Staatsanwälten an, dass das Wohn- und Geschäftshaus des Kreismitarbeiters, das direkt neben dem von der Firma Nottenkämper gepachteten Deponiegelände liegt, in den Jahren zwischen 2005 und 2008 ohne Rechnungen umgebaut bzw. neu errichtet worden sei. Ferner habe der Kreismitarbeiter für das, was er für das Unternehmen getan habe, einen Mercedes 320 CDI „ohne Kaufpreisrechnung“ auf mehreren Zwischenwegen erhalten. Zweimal habe der Kreismitarbeiter zudem ein Kuvert mit einer unbekannten Geldsumme in Empfang genommen. Als Gegenleistung habe der Mitarbeiter die schrittweise Überhöhung der Herrichtung der Tongrube von Nottenkämper genehmigt oder sich politisch dafür stark gemacht. Gleichzeitig habe er die Firma Nottenkämper im Vorfeld über eigentlich unangemeldete Kontrollen informiert und für die Firma positive Beschlüsse in der Verwaltung zu erreichen versucht.

Unsere Redaktion versuchte am Freitag, den Kreismitarbeiter und auch den Gesellschafter von Nottenkämper auf verschiedenen Wegen zu erreichen. Vergeblich.