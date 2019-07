Bürgerentscheid scheitert : Ratsverkleinerung in Hamminkeln abgelehnt

Ratsverkleinerung in Hamminkeln abgelehnt

Wahlhelfer bei der Auszählung der Stimmen in Hamminkeln. Foto: Klaus Nikolei

Hamminkeln Deutlich mehr Ablehnung als Zustimmung: Das Hamminkelner Kommunalparlament bleibt 38 Mitglieder stark. Eine Initiative hatte den Rat per Bürgerentscheid verkleinern wollen.

(sep) Mit dem Ausgang in dieser Deutlichkeit war nicht zu rechnen: 6444 Wähler insgesamt haben beim Bürgerentscheid in Hamminkeln ihre Stimme abgegeben. Mit deutlicher Mehrheit stimmten sie für eine Beibehaltung von 38 Ratsmitgliedern. 67 Prozent (4342 Wähler) stimmten gegen eine Ratsverkleinerung, 33 Prozent (2102 Wähler) für eine Ratsverkleinerung. Damit bleibt alles beim alten. Die Gegner einer Ratsverkleinerung, damit das breite Bündnis der Hamminkelner Parteien, ist der Gewinner. Die Initiative Pro Mittelstand ist der Verlierer. Sie hatte vorgeschlagen, den Rat auf 28 Mitglieder zu verkleinern. Per Bürgerentscheid wollte sie diese Verkleinerung erwirken. Sie hätte eine Stimmenmehrheit erreichen müssen.