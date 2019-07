In der Dorfkirche Wertherbruch : Neue Pfarrerin herzlich empfangen

Wertherbruch Auch Gäste aus dem Elsass waren am Sonntag in die Dorfkirche nach Wertherbruch gekommen.

Einen wirklich herzlichen Empfang bereiteten die Gläubigen Wertherbrucher ihrer neuen Pfarrerin Nicole Glod bei einem feierlichen Gottesdienst in der evangelischen Dorfkirche. Dazu waren am Sonntagmorgen zahlreiche Gemeindeglieder erschienen, um gewissermaßen die Rückkehr Nicole Glods in den Weseler Kirchenkreis zu zelebrieren. Denn ihr Vikariat absolvierte sie damals unter anderem hier, übernahm im Anschluss das Pfarramt in einer Gemeinde im französischen Elsass.