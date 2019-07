Feuerwehr Hamminkeln : Anwohner löschen Dachstuhlbrand mit Eimer Wasser

Die Rettungswache der Hamminkelner Feuerwehr. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Hamminkeln Zu einem Einsatz wurde am Samstag die Hamminkelner Feuerwehr mit Vollalarm und Sirene zu einem Dachstuhlbrand an der der Mehrhooger Straße alarmiert. Nach Angaben der Feuerwehr war Verpackungsmaterial unter einem Dachvorsprung in Brand geraten.

Da in dem betroffenen Haus 18 Bewohner gemeldet sind, wurden sofort auch die Löschzüge Dingden und Loikum/Wertherbruch alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Anwohner das Feuer bereits mit einem Eimer Wasser gelöscht. Unklar war aber dennnoch, ob sich der Brand in die Wärmeisolation und den Dachstuhl ausgebreitet hatte. Zur Abklärung wurde mit einer Wärmebildkamera erkundet. Zusätzlich wurde mit einer Kettensäge eine Öffnung in der Hauswand geschaffen, um die Isolierung zu begutachten. Ergebnis: Das Feuer hatte nicht nicht auf das Gebäude übergegriffen. Nach gut einer Stunde war der Einsatz vorbei.

(RP)