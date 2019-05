Am 12. Mai in Schermbeck : Ökumenisches Kirchenfest „Unter einem Himmel“

In der Ludgeruskirche findet am Sonntag, 12. Mai, der Gottesdienst des ökumenischen Gemeindefestes statt. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Man vergisst es so leicht: Wir leben alle unter einem Himmel – so unterschiedlich wir Menschen auch geprägt sind und so unterschiedliche Gesichter wir auch haben. „Unter einem Himmel“ – für dieses Leitbild hat sich die Vorbereitungsgruppe des Ökumenischen Kirchenfestes am Sonntag, 12. Mai, in Schermbeck entschieden.

Das Fest beginnt um 10.30 Uhr in der Ludgeruskirche mit einem Gottesdienst und wird gegen 11.30 Uhr am evangelischen Gemeindehaus und an der Kindertagesstätte Kempkesstege 2 fortgesetzt.

Beim Gottesdienst wirken die drei Kirchenchöre, die Kinderchöre aus Gahlen, der Maximilian-Kolbe-Schule und der Kita Hand in Hand mit. Musikalisch umrahmt wird die Feier vom Posaunenchor aus Gahlen. Der wird auch die Gemeinden auf dem Weg durch die Mittelstraße zur Kempkesstege zwischendurch musikalisch grüßen.

Ein buntes Programm erwartet die Besucher am evangelischen Gemeindehaus. Gegen 13 Uhr spielt die Gruppe Button Down Blues und Swing. Nach einer Umbaupause folgen Pop und Rock der Band Francis. Geplant sind Verkaufs- und Informationsstände des Vereins Las Torres, des Eine-Welt-Ladens und der Kampagne des Kirchenkreises Wesel „Plastik – teuflisch gut“. Auch für Kinder gibt es zahlreiche Angebote.

Natürlich, so teilen die Organisatoren mit, gebe es am Sonntag auch jede Menge leckere Sachen zu essen und zu trinken. Die Mundorgel-Gruppe des Netzwerkes bietet ein offenes Singen an. Um 18 Uhr beginnt eine Schluss-Andacht am Gemeindehaus.

(RP)