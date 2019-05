Hamminkeln/Schermbeck : 49 Mitglieder mit großem Engagement

Hamminkeln/Schermbeck Der Rotary-Club Lippe-Issel feierte am Voshövel sein zehnjähriges Bestehen.

Festtagsstimmung herrschte am Samstagabend im Saal des Landhotels Voshövel: Die Mitglieder des Rotary Clubs Lippe-Issel feierten mit ihren Partnern das zehnjährige Bestehen. In ihrer Festrede dankte Präsidentin Xenia van Clewe im Beisein des amtierenden Governors Ralf Esser allen bisherigen Vorständen, „die alle mit vollem Einsatz neben ihren Berufen die Ämter bekleidet haben“.

Den Rückblick auf die Zeit der Gründung des Clubs überließ van Clewe dem Gründungspräsidenten Hermann Burbaum. Am 15. Oktober 2007 wurde der zum RC Wesel-Dinslaken gehörende Rotarier Prof. Klaus Haerten gebeten, im „weißen Fleck“ beiderseits der niederrheinisch-westfälischen Grenze nach geeigneten Mitgliedern Ausschau zu halten. Ein Jahr war Haerten unterwegs, um Mitglieder aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen in den Kommunen Wesel, Hamminkeln, Schermbeck, Raesfeld und Hünxe zu gewinnen. Da diese auch zur Leader-Region Lippe-Issel-Niederrhein gehören, war der Clubname schnell gefunden.

Gagu Eines der größten Projekte wurde 2018 Jahr gestartet. Der in Schermbeck ansässigen Gagu-Zwergenhilfe hat der RC zugesagt, deren Kinderheim und weiter Projekte in Sierra Leone über einen längeren Zeitraum zu unterstützen.

Die offizielle Gründung erfolgte am 31. Dezember 2008. Während der Charter-Feier am 10. April 2009 stellte Haerten das Vorstandsteam um Gründungspräsident Hermann Burbaum aus Raesfeld vor. Burbaum war Vorstandssprecher der Volksbank Raesfeld. Vizepräsident war der Hamminkelner Rechtsanwalt Lothar Venn. Zum ersten Team gehörten der Hünxer Werbeagent Christian Reichelt als Sekretär, der Raesfelder Rechtsanwalt Klaus Friedrich als Schatzmeister und die Club-Meisterin Antonia Wesche, die als Exportmanagerin bei Stender in Schermbeck beschäftigt war.