Naturdenkmal in Schermbeck : Der Mythos vom haushohen Stein

1969 hat die Weseler Firma Landers den Stein mit schweren Gerätschaften aus der Erde gezogen und an seinen jetzigen Platz gebracht. Foto: Helmut Scheffler/Repro Helmut Scheffler

Schermbeck Die Firma Landers brachte den berühmten Teufelsstein vor 50 Jahren zu seinem jetzigen Standort. Seitdem kommen regelmäßig Touristen hierher, um Fotos zu machen und auf einer Infotafel die Sage von der Herkunft zu lesen.

An der Malberger Straße, die am südlichen Rand des Dämmerwaldes vorbeiführt und die zahllosen Wochenenderholer als Fahrradroute auf ihrem Weg von Damm nach Marienthal oder zum Voshövel dient, weisen zwischen der Marienthaler Straße und dem Wachtenbrinker Weg ein Parkplatz und eine kleine Stichstraße mit dem Namen „Zum Teufelsstein“ auf ein einzigartiges Naturdenkmal innerhalb der Gemeinde Schermbeck hin.

Alte Karten verraten ebenso wie der Bericht Hugo Ottos, dass der Stein früher einmal inmitten eines Waldes lag. Von den Waldarbeitern, denen Hugo Otto in den 1890er Jahren bei den Rodungsarbeiten zusah, erfuhr Otto, dass der Stein früher einmal wesentlich höher aus der Erde herausragte. „Als ich noch ein Knabe war, konnte man nicht über den Koloss hinwegsehen“, erzählte ihm einer der Holzhauer während der Rodung. Diese Erzählung deckt sich mit dem Bericht Ferdinand Köhlers aus dem Jahre 1969. Köhler erinnert an seinen Schulausflug des Jahres 1919. Damals sei der Stein so groß wie seine achtjährigen Klassenkameraden gewesen.

Info Der Zorn des Ritters über Jagdfrevel der Mönche Der Pakt Laut Tidden hat Ritter Sueder im 13. Jahrhundert den Augustinern Land zum Bau eines Klosters abgetreten. Sie suchten sich einen der schönsten Teile des Jagdreviers aus. Als der Teufel ihn auf einen Jagdfrevel der Mönche aufmerksam gemachte, stellte Sueder diesem für deren Bestrafung seine Seele in Aussicht.

Wenn die Erlebnisse Ottos und Köhlers, zweier bedeutender Erforscher der Lokalhistorie, als richtig angesehen werden, dann hat der Stein über einen Zeitraum von fast 50 Jahren die Höhe von etwa 1,30 Meter gehabt. Als Bernhard und Margarete Itjeshorst im Jahre 1890 die Inschrift „BIH MIH 1890“ in den Stein meißelten, dürfte die Arbeit noch in Hüfthöhe erledigt worden sein. Zwischen 1919 und 1935 muss der Stein, der nach früheren Berichten nur langsam abgesunken war, dann plötzlich sehr schnell im Boden versackt sein. Denn als Adele Itjeshorst, Else Buschmann und Hilde Holloh im Jahre 1935 dem Fotografen für eine Aufnahme Modell standen, war der Stein bis auf etwa 60 Zentimeter im Erdboden verschwunden. Spätestens 1935 muss der Stein dann allerdings zur Ruhe gekommen sein, denn 1969 lag er, wie Ferdinand Köhler schreibt, noch immer 60 Zentimeter hoch frei.

So ganz wird man wohl nicht hinter das geheimnisvolle Versinken des Steines kommen, zumal der Volksmund bisweilen mächtig aufgetragen hat. Denn spätestens seit April/Mai 1969, als der Stein mit schweren Gerätschaften von der Weseler Firma Landers aus der Erde gezogen und an seinen jetzigen Standort gezogen wurde, weiß man, dass ein paar Zitate aus der Literatur nicht ganz ernst genommen werden dürfen. So werden wohl kaum jemals Waldarbeiter „unter der flachen Südkante des hohen Steines Schutz gegen Unwetter gesucht“ haben.

Adele Itjeshorst, Else Buschmann und Hilde Holloh (von links) im Jahre 1935 mit dem bis auf etwa 60 Zentimeter im Boden versackten Stein. Foto: Helmut Scheffler/Repro Helmut Scheffler

Das plötzliche Absinken des Millionen Jahre alten Steines darf man wohl am ehesten mit der Auflockerung des Bodens erklären, die damals entstand, als Bauer Itjeshorst mit seinem Sohn zwei Meter tief grub, um zu sehen, wie tief der Stein in der Erde steckt. Eine weitere Erklärung für das Absinken ist das Abholzen des Waldes. Nach der Entwaldung sei das Moos geschwunden. Eindringendes Regenwasser habe das Erdreich um den Stein aufgeweicht.

Seit der Verlagerung des Teufelssteines vor nun genau 50 Jahren kommen regelmäßig Touristen an den neuen Standort, um Fotos zu erstellen und auf einer Infotafel die Sage von der Herkunft des Teufelssteins zu lesen.

Um den Stein ranken sich aber mehrere Deutungsversuche seiner Herkunft. Zwei Sagen sind dank wiederholter Neuauflagen bis in unsere Tage hinein erhalten geblieben. Der Teufel soll seine Hand im Spiel gehabt haben, und da die Höhlungen in der Oberfläche des Steines den Eindruck von Krallenspuren des Teufels vermittelten, ließ man sich nur zu gern beim Schein des Kaminfeuers von dem sagenhaften Treiben des Teufels einfangen. Die wohl ausführlichste Deutung hat Johannes Tidden 1909/10 gegeben. Danach soll der Teufel sein Versprechen, das er im 13. Jahrhundert dem Ritter Sueder von Ringenberg gegeben hatte (siehe Infobox), eingehalten haben.

Vor der Einweihung des Klosters Marienthal soll er versucht haben, es zu zerstören. Auf den rauhen Bergen des Ruhrtals ergriff er einen mächtigen Felsblock und flog damit über Berg und Tal hin zu der Weihestätte, schreibt Tidden und fügt hinzu, „doch aus den Wassern der Lippe und Issel brauten die Nixen die Herbstnebel, die wogten als mächtiges Wolkenmeer über dem Dunkel des Dämmerwaldes. Als nun der Teufel mit seiner Last über die waldreiche Gegend zwischen beiden Flüssen flog, wurde er im Nebel des Weges unkundig und fuhr in der Irre bald hierhin bald dorthin. Als nun die höhersteigende Sonne die Nebelschleier des Waldes hob und er der Gegend kund wurde, auch von ferne das Türmchen des Gotteshauses ragen sah, da sprang zu ihm Glockengeläute und die hellen Stimmen des Lobgesanges der Wallfahrenden, welche das Kloster umzogen, und er erkannte, daß er zur Störung der Weihefeier zu spät gekommen. Auch der teuflisch ersonnene Vertrag mit dem Ritter von Ringenberg hatte dadurch seine Geltung verloren. Da wandte er sich zornmütig von dannen und in auflodernder Wut warf er den schwerlastenden Stein von der Schulter. Krachend fuhr der hinab in das Astwerk des Waldes, zersplitternd die von ihm getroffenen Waldriesen, und wühlte sich fest in den moosigen Grund. Da liegt er noch heute, und heute noch nennt ihn der Volksmund: ,Düwelssteen’“.

Während Tidden den Teufelsstein dem Bau des Klosters Marienthal zuschreibt, nehmen andere Erzähler den Bau der Drevenacker Kirche zum Anlass für die Wut des Teufels. Den verschiedenen Deutungen der Herkunft des Steines ist die teuflische Wut gegen den Bau von Gotteshäusern gemein.