Wesel : Einstand mit Brahms und Strauss

Im Lutherhaus sitzt Lisa Ochsendorf als Solistin am Klavier. Foto: Musikverein Wesel

Wesel Giesen debütiert als Chorleiter beim Musikverein im Weseler Lutherhaus.

Am Sonntag, 12. Mai, ab 18 Uhr gibt der Chor des Städtischen Musikvereins Wesel im Lutherhaus das erste Konzert mit seinem neuen Chorleiter Dominik Giesen. Solisten sind Christine Hesseler (Sopran) sowie Lisa Ochsendorf und Atsuko Ota (Klavier).

Die Texte stammen aus der Sammlung Polydora, in der Georg Friedrich Daumer böhmische und osteuropäische Gedichte und Volksliedtexte ins Deutsche übersetzte. Hätte Brahms diese Sammlung nicht entdeckt und ihr durch seine Liebesliederwalzer liebreizende Töne und Melodien gegeben, so wäre sie sicher in Vergessenheit geraten.