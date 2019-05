Vorlaufbetrieb Wesel-Koblenz : National Express beginnt mit Test auf der Linie RE 5 (RRX)

Niederrhein Die National Express Rail GmbH bereitet sich seit Monaten für die Aufnahme des Zugbetriebs der Linie RE 5 (RRX) am 9. Juni vor. Ein Großteil der Fahrzeuge des Typs Desiro HC, die im RRX-Design gestaltet sind, ist bereits ausgeliefert, heißt es in einer Mitteilung.

Im Rahmen des Vorlaufbetriebs will National Express Erfahrungen im Regelbetrieb sammeln und den Fahrzeugführern einen nahtlosen Betriebsübergang ermöglichen. Da einige Bahnsteighöhen noch an die RRX-Fahrzeuge angepasst werden müssen, können auf diesen Einzelfahrten mit dem Desiro HC-Zügen in dem Zeitraum einige Bahnhöfe nicht angefahren werden. So entfällt auf der Fahrt von Wesel nach Koblenz der Halt in Voerde, Oberhausen-Holten, Sinzig und Bad Breisig. Von Koblenz nach Wesel fallen die Halte in Bad Breisig und Oberhausen-Holten aus.