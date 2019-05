Wesel : Erstes Kneipensingen in Blumenkamp

Blumenkamp Für Samstag, 18. Mai, 20 Uhr, lädt der Bürgerverein Blumenkamp zum ersten Kneipensingen in Wesel ein. Ort des Geschehens ist der Saal des Hauses Blumenkamp. Zum Mitsingen präsentieren dort die beiden Kneipensinger Lutz Berner und Volker Bellingröhr eine bunte Mischung aus „Massenkaraoke, Kleinkunst, Lagerfeuerromantik, Oldieabend und Budenzauber“.

So passiert dann auch nicht das, was sonst eigentlich immer der Fall ist: Man kennt das Lied, kennt die Melodie, aber bis auf die erste Strophe und den Refrain kennt man den Text meist nicht. Ganz sicher wird an diesem Abend dann auch mancher Song, der sonst nur einsam unter der Dusche und alleine im Auto erklingt, gemeinschaftlich in der Rose gesungen und man darf sich durchaus daran erfreuen, wenn nebenan jemand tiefer brummt als man selbst oder bei den hohen Tönen wunderbar danebenliegt.