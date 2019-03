Internationaler Aktionstag: „Für ein demokratisches Schermbeck“

Schermbeck Am Internationalen Tag gegen Rassismus, zu dem am Samstag weltweit Bündnisse und Initiativen aufgerufen hatten, beteiligte sich auch die neue Schermbecker Gruppe „Aufstehen gegen Rassismus“ mit zwei Aktionen.

An ihrem Stand vor der Volksbank suchten Langenbrink, Kleinsteinberg und Neu unter erbetenem Polizeischutz das Gespräch mit den Bürgern über die Zielsetzung ihrer Gruppe, die am 16. Februar gegründet wurde. Der Name „Aufstehen gegen Rassismus“ wurde von dem gleichnamigen bundesweiten Bündnis übernommen, das gegen Rassismus und vor allem gegen die AfD antritt und dem bereits eine Vielzahl von Personen und Organisationen angehören. Motor für die Gründung der Schermbecker Gruppe war Elke Langenbrink. Sie hatte im September nach dem Info-Stand der AfD an der Mittelstraße und einer Gegendemonstration auf dem Parkplatz Overkämping den Entschluss gefasst, selbst aktiv gegen jede Form des Rechtsradikalismus vorzugehen. „Es gibt ja inzwischen einen richtigen weltweiten Rechtsruck“, bedauerte Langenbrink, während sie mit ihren Mitstreitern ein Transparent mit der Aufschrift „Rassismus ist keine Alternative“ in die Höhe hielt.

Am Stand lagen unter anderem Infos über Bücher aus, die sich mit der AfD befassen. Catrin Buschs linguistische Analyse „Björn Höcke, ein Hassredner?“ gehörte ebenso dazu wie das Buch „Die autoritäre Revolte“ von Volker Weiß, das Buch der Societas Civium mit dem Titel „Lösungen und Konzepte der Alternative für Deutschland für aktuelle und kommende Probleme“ und Sebastian Hennigs „Unterwegs in Dunkeldeutschland“. „Wir wollen die Bevölkerung aufklären über das, was die AfD will“, beschrieb Elke Langenbrink die Zielsetzung der Gruppe im Vorfeld der im Mai anstehenden Europawahlen. Am Stand gab es eine achtseitige Zeitung zum Urnengang am 26. Mai. In der kommt das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ zu der Auffassung: „Die AfD will mit den Wahlen den Rechtsruck in Europa vorantreiben. Die AfD setzt im Europawahlkampf auf Rassismus. Das Programm der AfD ist auch frauenfeindlich.“ In weiteren Statements wird rassistische Hetze der AfD analysiert, bevor in weiteren Artikeln zum Widerstand gegen Rassismus als wachsende Gefahr aufgerufen wird.