Weseler Schwimmbad : Gute Prognose für Rheinbaderöffnung

(sep/dmt) Noch mag man an das Schwimmen im Freien nicht denken. Im Rheinbad Wesel werden aber derzeit alle Vorbereitungen für die Freibadsaison getroffen. Die Vorzeichen stehen gut, dass zum geplanten Start am kommenden Montag, 13. Mai, die Temperaturen annähernd Freibadniveau haben. Der 14-Tage-Trend der Wetterdienste zeigt für die kommende Woche am Niederrhein viel Sonne. Bis dahin soll das Freibad vorbereitet sein. 14 Tage dauert es im Rheinbad, bis das Team, unterstützt durch externe Firmen, alles gereinigt und alle vier Becken gefüllt hat. Danach prüfen Labore, ob die Wasserqualität stimmt. Erst danach kann geöffnet werden. RP-Foto: Klaus Nikolei