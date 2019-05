Aggressive Verfolger : Männer belästigen Frau in Fußgängerzone

Männer belästigen Frau in Fußgängerzone

Wesel In der Nacht auf Sonntag haben vier Männer eine 31-jährige Weselerin belästigt. Die Polizei konnte erst durch Verstärkung von Tier und Mensch die Situation unter Kontolle bringen.

Gegen 1 Uhr in der Nacht liefen der Weselerin und ihrem Begleiter vier alkoholisierte Männer in der Fußgängerzone hinterher. Einer der Verfolger versuchte mehrfach, der Frau an den Hintern zu fassen. Der 29-jährige Begleiter wollte die Männer abwehren und wurde dabei von ihnen angegriffen. Daraufhin rief der 29-Jährige die Polizei.