Im Dorf Bislich : Denkmalschutz soll Sportplatz prüfen

Wesel In Bislich muss unter dem alten Sportplatz nach einem merowingischen Gräberfeld gesucht werden.

Befindet sich unter der alten Sportanlage in Bislich an der Mühlenfeldstraße ein merowingisches Gräberfeld aus dem sechsten bis neunten Jahrhundert? Dieser Frage müssen Experten nachgehen, bevor die alte Sportanlage weiter entwickelt werden kann. Der alte Sportplatz in Bislich an der Mühlenfeldstraße wird nicht mehr gebraucht, sobald der im Bau befindliche Kunstrasenplatz am Dorfrand eröffnet wird. Was wird dann aus dem alten Sportplatz? Die Politik will die Bürger bei dieser Frage beteiligen. Die CDU äußerte bereits den Vorschlag eines Bürgerparks, die Fraktion „Wir für Wesel“ kann sich weiter auch Wohnnutzung vorstellen. Die Frage ist allerdings, ob sich historische Schätze unter dem Sportplatz befinden. Aus einer Vorlage für den Stadtentwicklungsausschuss geht hervor, dass nach Beendigung des Spielbetriebs in Bislich Gräben auf dem Sportplatz gezogen werden sollen, um ein mögliches Gräberfeld aufzuspüren.