Haushalt entwickelt sich positiv : Politik will Steuersätze halten

Wesel Der Haushalt entwickelt sich gut – das bietet CDU und SPD Anlass zu Prognosen.

Der mit einem Defizit von 2,8 Millionen Euro geplante Haushalt des Jahres 2019 in Wesel entwickelt sich nach jetzigem Stand so gut, dass aktuell wieder mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden kann. Maßgeblich dafür, so erklärte CDU-Fraktionschef Jürgen Linz, seien die Senkung der Kreisumlage um rund 550.000 Euro, eine Erstattung der Gewerbesteuerumlage vom Bund in Höhe von 930.000 Euro und besonders auch die vom Land NRW erstmalig vollständig weitergeleitete Integrationspauschale in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Auch die Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer entwickelten sich zur Zufriedenheit der Politik.