Kreis Wesel : Landrat Müller trifft Kanzlerin Merkel in Berlin

Landrat Ansgar Müller trifft bei der Landrätekonferenz, die am Donnerstag und Freitag läuft, auch auf Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit den 30 anderen NRW-Landräten wird Müller kommunale Themen mit Vertretern der Bundespolitik erörtern. Auf der Agenda stehen die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den Regionen, Kommunalfinanzen, Modernisierung der kommunalen Infrastruktur und der Ausbau von Breitband und 5G. Müller ist Vizepräsident des Landkreistags NRW und gespannt auf die Gespräche mit der Bundesregierung. Er will darauf hinweisen, dass der ländliche Raum beim Breitbandausbau, den Kommunalfinanzen oder der Mobilität nicht abgehängt wird. Die zweitägige Konferenz findet am Donnerstag im Jakob-Kaiser-Haus und am Freitag im Bundeskanzleramt statt.