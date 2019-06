Volksbank Rhein-Lippe : Azubi als Prüfungsbester ausgezeichnet

Wesel „Sie können stolz und froh sein über dieses tolle Ergebnis, dass Sie über die unterschiedlichen Teilleistungen erzielt haben“, hieß es in der Laudatio.

Nils Philippi gehört zu den Prüfungsbesten der Genossenschaftsbanken seines Jahrgangs. Der frischgebackene Bankkaufmann der Volksbank Rhein-Lippe wurde in der GenoAkademie des Genossenschaftsverbandes in Rösrath-Forsbach für sein hervorragendes Abschneiden (93 von 100 Punkten) bei der Abschlussprüfung von Akademieleiter Udo Urner und Abteilungsleiter Florian Nolte mit einer Urkunde und einem Erinnerungsgeschenk ausgezeichnet.

„Sie können stolz und froh sein über dieses tolle Ergebnis, dass Sie über die unterschiedlichen Teilleistungen erzielt haben“, sagte Urner in seiner Laudatio. Diese Worte waren nicht nur an Nils Philippi gerichtet, sondern auch an die übrigen 24 Bankkaufleute seines Jahrgangs. Denn sie alle haben ihre Lehre mit dem Ergebnis „sehr gut“ abgeschlossen.