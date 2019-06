Leichtathletik : Talente des Weseler TV sichern sich zwei Titel

Wesel Mehrkämpferin Paulina Jockweg gewinnt bei der Nordrhein-Meisterschaft der Jugend im Weitsprung der Altersklasse U 20. Paula Müller (U 18) holt im Kugelstoßen die Goldmedaille und wird Vizemeisterin im Hochsprung.

Trainer Tom Kubis war mit der Leistung seiner Athletin sehr zufrieden. Zumal Jockweg bewiesen hatte, dass die Form für die wichtigen Wettkämpfe stimmt, die sie in den kommenden Wochen bestreitet. „Das sah sehr gut aus. Pauline Jockweg will sich jetzt in 14 Tagen bei der NRW-Meisterschaft der Jugend und eine Woche später bei den NRW-Titelkämpfen im Mehrkampf noch einmal mit Blick auf die Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften steigern“, sagte Kubis.

Er konnte sich darüber freuen, dass ein weiterer seiner Schützling im Mönchengladbacher Ortsteil ebenfalls auftrumpfte. Paula Müller wurde mit 12,72 Metern in der U-18-Klasse Nordrhein-Meisterin im Kugelstoßen und verpasste einen weiteren Titel denkbar knapp. In einem spannenden Hochsprung-Wettkampf überquerten drei Athletinnen die Höhe von 1,61 Metern – darunter auch die Weselerin. Paula Müller wurde letztlich Vizemeisterin, weil sie sich einen Fehlversuch mehr als Siegerin Anna Keyserlingk (Bayer Uerdingen/Dormagen) geleistet hatte.

Paula Müller hofft jetzt, sich noch für die Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften der Jugend qualifizieren zu können. „Der Schwerpunkt wird in den kommenden Wochen auf meinen schwächeren Disziplinen liegen. Zum Beispiel bin ich mit den 16,03 Sekunden, die ich hier über 100 Meter Hürden erzielt habe, nicht zufrieden“, sagte die WTV-Athletin. Sie muss sich im Siebenkampf um rund 200 Punkte steigern, wenn sie das DM-Ticket lösen will. „Das halte ich für möglich, wenn Paula in einem Mehrkampf im Hochsprung das Resultat erzielt, das sie in Rheydt geschafft hat“, sagte Dieter Jantz, Leichtathletik-Abteilungsleiter des Weseler TV.